صندوق النقد: الإصلاحات تعزز النمو بالسعودية بغض النظر عن “طرح” أرامكو

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن السعودية تمضي قدمًا في إصلاحات اقتصادية، وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام، بغض النظر عن البيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” السعودية.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية: “أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح، الأجزاء الأخرى تمضي قدمًا على نحو جيد”.

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم “أرامكو”.