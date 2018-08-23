مقتل طفل يمني وإصابة العشرات في قصف حوثي لقرية بالحديدة (صور)

قُتل طفل يمني وأصيب العشرات؛ إثر قصف ميليشيا الحوثي قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية”وام”.

وقالت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين في الهلال الأحمر الإماراتي المتواجدين هناك: إن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة، وقد أصيب الأطفال أثناء لعبهم بالقرية احتفالًا بعيد الأضحى.

وقال سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي “واصلت على الفور توزيع المساعدات الإغاثية والسلال الغذائية إضافة إلى السلع الأساسية على الأسر اليمنية المتضررة من هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف المدنيين العزل في مديرية الدريهمي؛ للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي، واتّباعها سلاح التجويع والإرهاب ضد الشعب اليمني الشقيق”.

وعن تفاصيل الحادثة، ذكر ياسين حسن، الأخ الأكبر للطفل الذي قضى نتيجة القصف: ” كنا نلعب أنا وأخي مع اثنين من أصدقائنا، وفجأة سقط صاروخ بالقرب منا أدى إلى استشهاد أخي فورًا؛ نتيجة إصاباته البليغة، وجرحت أنا وأصدقائي بشظايا متفرقة في أجسادنا، ولم نشعر بما حدث من شدة صوت الانفجار والشظايا إلا ونحن في المستشفى”.

وأضاف أن الحوثيين “يستهدفوننا دون ذنب”، مشيرًا إلى أنه ورفاقه يتمنون “الحياة بسلام وأن يتمتعوا بحقوقهم في التعليم والصحة والأمن”.

وأكدت إحدى نساء القرية أن “الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد المدنيين العزل من خلال اتباعهم سلاح التجويع والتخويف، خلال فترة حصارهم لنا أو القصف العشوائي بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون المباشرة، بعد هزائمهم وطردهم والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا”، بحسب “وام”.