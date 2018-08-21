اليمن.. مصرع عشرات الحوثيين في الحديدة والبيضاء وتعز

لقي العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات مسلحة مع قوات الجيش اليمني في محافظتي البيضاء وتعز، واستمرار الغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي المشترك، الداعم للشرعية في اليمن.

وذكر موقع الجيش الوطني أن الحوثيين حاولوا التقدم باتجاه مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات الجيش، بمعسكر الدفاع الجوي، وأطراف وادي الزنوج، شمال غرب محافظة تعز، غير أن قوات الجيش تصدّت للهجوم، وأحبطته، وأجبرت منفذيه على الفرار بعد أن تكبدوا خسائر بشرية في صفوفهم.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، قتل 14 من عناصر الميليشيات الحوثية، وأصيب 7 آخرون، خلال مواجهات مع الجيش الوطني، بمديرية الملاجم، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال مصدر ميداني إن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنته قوات الجيش الوطني على تجمع للحوثيين، في الملاجم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار المصدر الميداني، في حديثه لموقع الجيش الوطني، إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت هجماتها اليوم، على تعزيزات لميليشيات الحوثيين، في مفرق البياض، بذات المديرية، وقد أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين ومصرع كل من فيهما.

وفي محافظة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد، أكّدت مصادر ميدانية، أن طيران التحالف العربي المشترك، الداعم للشرعية، شنّ غارات جوية على تجمعات للحوثيين، ومخازن أسلحة تابعة لهم، شرقي مديرية الدريهمي، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.