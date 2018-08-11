اليمن يدعو مفوضية حقوق الإنسان لنقل مكتبها إلى عدن

وجهت الحكومة اليمنية السبت، دعوة لمفوضية حقوق الإنسان لنقل مكتبها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” حيث أشار إلى عرقلة مليشيات الحوثي لعمل المفوضية وموظفيها في صنعاء.

ورأت الحكومة اليمنية في بيانها، أن إصرار المفوضية والمنظمات الدولية على مواصلة عملها من صنعاء، خطأ فادحا يتسبب في عرقلة جهود تلك المنظمات ويحول دون حياديتها.

وقالت إنها تدعو تلك المنظمات للانتقال إلى عدن، متعهدة بتوفير جميع الظروف المناسبة لكي تمارس عملها بحيادية تامة ودون أية عراقيل.

وكشف البيان الحكومي، عن التجاوزات الحوثية في حق موظفي المنظمات الإنسانية الأممية في صنعاء، مشيرا إلى فشل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الضغط على مليشيات الحوثي لوقف التعذيب في السجون ووقف تجنيد الأطفال في جبهات القتال.