ميليشيات الحوثي تصادر أموال محال الصرافة في صنعاء

صادرت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، مبالغ كبيرة من فئة “1000-500” ريال من الطبعة الجديدة، خلال مداهمات لعدد من محال الصرافة والتحويلات المالية في العاصمة صنعاء، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر، لـ”إرم نيوز”، إن عناصر من ميليشيا الحوثي شنوا حملة واسعة صباح اليوم على محال للصرافة في صنعاء، وصادروا مبالغ مالية كبيرة من العملة الورقية الجديدة.

وأكد مالك محل صرافة في شارع الزبيري أن مسلحي الحوثي صادرت 25% من المبالغ المالية الموجودة في محال الصرافة والتحويلات من العملة الجديدة تحت تهديد السلاح، مهددين بمصادرة كل المبالغ في المرات المقبلة.

كما صادرت مييلشيات الحوثي بمحافظة ذمار أكثر من 7 ملايين ريال في مدينة ذمار بعد حملة مداهمة أمس الثلاثاء لمؤسسات تجارية ومحال يمتلكها رجال أعمال من أبناء ذمار وصادرت المبالغ المالية بالعملة الورقية الجديدة من فئة “1000-500” ريال.

وكانت ميليشيات الحوثي قد منعت تدول العملة الورقية فئة “1000-500” ريال بحجة أن وجودها في الأسواق يضر بالاقتصاد اليمني، لأنها طبعت دون غطاء مالي وحذرت من التعامل بها في مناطق سيطرتها.