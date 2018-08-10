الأمم المتحدة: الحوثيون رفضوا منح تأشيرة لرئيس مكتب حقوق الإنسان في اليمن

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثي منعت رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية من العودة إلى اليمن دون تقديم تفسير لذلك.

ويقود العبيد العبيد، وهو مواطن كندي، فريقًا مؤلفًا من 17 موظفًا في صنعاء و13 مراقبًا في 11 محافظة باليمن منذُ شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2016، وانتهت مدة تأشيرة دخوله في شهر يونيو/حزيران الماضي ولم تجدد.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للصحفيين في جنيف، إن “السلطات التي تدير الأمور في صنعاء رفضت في يونيو تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنذُ ذلك الحين لم يتمكن من العودة للبلاد”، بحسب رويترز.

وتابعت قائلة: “لم يعلنوا سببًا لقرارهم ولم يردوا حتى الآن على طلباتنا بإعادة النظر في الأمر، هذا الأمر زاد من مخاوفنا على سلامة موظفينا ومراقبينا على الأرض في صنعاء ومحافظات أخرى في أنحاء اليمن وندعو الحوثيين للتراجع عن هذا القرار”.