مسؤول: الأمم المتحدة تحضر لمعركة محتملة في إدلب السورية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تُجري التحضيرات للمعركة المحتملة التي سيخوضها الجيش السوري وحلفاؤه ضد الجماعات المسلحة في محافظة إدلب السورية.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا “يان إيجلاند”، إن “الأمم المتحدة ستطلب من تركيا إبقاء حدودها مفتوحة؛ للسماح للمدنيين بالفرار، إذا تطلب الأمر”.

وأضاف، أن “روسيا وتركيا وإيران أبلغت اجتماعًا لقوة مهام الشؤون الإنسانية في سوريا، اليوم الخميس، أنهم سيبذلون ما في وسعهم لتفادي معركة من شأنها تهديد ملايين المدنيين في محافظة إدلب السورية”.

وأبدى إيجلاند، أمله في أن يتوصل المبعوثون الدبلوماسيون والعسكريون إلى اتفاق؛ لتجنب “إراقة الدماء”.

وقدر المسؤول الأممي، عدد السكان في محافظة إدلب (شمال سوريا)، بنحو أربعة ملايين نسمة.