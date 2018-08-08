التحالف العربي يقصف نقاط مراقبة للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

قصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عددًا من المواقع التي تستخدمها ميليشيات الحوثي كنقاط مراقبة غرب مدينة الحديدة.

ووفق موقع “الحدث” التابع لقناة العربية، يأتي استهداف نقاط المراقبة الحوثية بالتزامن مع إسناد جوي متواصل من طائرات التحالف لقوات الجيش الوطني، والمقاومة في المواجهات المتواصلة مع الحوثي في مناطق شرقي مركز مديرية التحيتا، وشمال شرق مديرية الدريهمي، استكمالًا لعملية التمشيط الواسعة التي تقوم بها قوات الجيش.

وبالتزامن، قُتل وأُصيب المئات من ميليشيات الحوثي خلال أسبوع من المعارك مع الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف في جبهات الساحل الغربي.