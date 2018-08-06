لقي مصرعه مع 7 مرافقين.. قيادي حوثي كبير يسقط جنوب الحديدة (صورة)

لقي قيادي عسكري كبير في مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الإثنين، مصرعه مع 7 من مرافقيه في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وذكر سبتمبر نت التابع للجيش اليمني أنّ العقيد مالك علي أحمد، الملقب بـ(أبوهاجرة) قائد محور الساحل الغربي، وقائد ما يعرف بكتيبة الاقتحامات الحوثية جنوب الحديدة، لقي مصرعه مع 7 من مرافقيه في مديرية الدريهمي.

ووصلت جثة أبو هاجرة وجثث مرافقيه إلى مستشفى الكويت في صنعاء، وسط تكتم شديد من الميليشيات الحوثية، التي تتكبد خسائر فادحة في جبهات الساحل الغربي لليمن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خوض ألوية العمالقة المسنودة من التحالف العربي، معارك عنيفة في أحياء متعددة بمديرية الدريهمي مع ميليشيات الحوثيين، حيث تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من المديرية.

في غضون ذلك، أفادت تقارير طبية وأخرى عسكرية بمقتل 42 مسلحًا من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع المقاومة، وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهات الساحل الغربي، خلال الساعات 24 الماضية.