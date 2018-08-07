الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة

أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة بمحافظة صعدة، وإسقاط طائرة استطلاع تابعة لمليشيات الحوثي، بمحافظة تعز.

ونقل موقع الجيش اليمني، على لسان رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود، العقيد هلال مشبب الخالدي قوله “إن قوات الجيش حررت سلسلة جبال (الشنيفاء) الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية”.

وقال إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مسلحي جماعة الحوثي، دون أن يحدد عددهم.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف مديرية الحشوة بصعدة، مؤكدا انها ستمضي للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.

وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمسلحي جماعة الحوثي بمدينة تعز.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، عن مصدر عسكري، أن “قوات اللواء 22 ميكا المتمركزة في جبل صبر بتعز، أسقطت طائرة استطلاع للحوثيين”.

وأوضح المصدر “أن طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها إيرانية الصنع”.