التحالف العربي يدمر مواقع لصواريخ بالستية حوثية في صعدة (فيديو)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تدمير مواقع لصواريخ بالستية تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية عبر موقعها عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، قوله إنّه “لن يتم السماح للميليشيات الحوثية بالحصول على قدرات عسكرية تهدد الأمن الإقليمي”.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر ما قالت إنه “استهداف مواقع لصواريخ بالستية تابعة للميليشيات الحوثية”، التي تقاتل ضد السلطات الشرعية اليمنية، وتتلقى دعمًا من إيران.