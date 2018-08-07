مقتل 5 رجال أمن و10 مسلحين باشتباكات في مأرب اليمنية

أسفرت اشتباكات على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب في اليمن، عن مقتل 5 من رجال الأمن الموالين للحكومة اليمنية، و10 مسلحين قبليين الثلاثاء، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “مسلحين قبليين كانوا قادمين من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على متن بضع سيارات، رفضوا التوقف عند نقاط التفتيش التابعة للأمن بمحافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن “أحد المسلحين باشر بإطلاق الرصاص على رجال الأمن في نقطة الفلج، على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأشار إلى أن “اشتباكات دارت إثر ذلك أوقعت 5 قتلى من رجال الأمن و10 على الأقل من المسلحين القبليين، وإصاباتٍ في آخرين من الطرفين”.

ولفت إلى “احتمال وجود مطلوبين أمنيين مع المسلحين القبليين، أرادوا أن يمروا عبر النقاط الأمنية دون تفتيش”.

وتسيطر القوات الحكومية على محافظة مأرب، وتتخذ منها مقرًا لها ومنطلقًا للعمليات العسكرية باتجاه بضع محافظات يمنية.