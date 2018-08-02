مقتل خبيرين من حزب الله اللبناني بغارات للتحالف في مأرب اليمنية‎

لقي خبيران من حزب الله اللبناني مصرعهما، مساء اليوم الخميس، إثر غارات جوية لطائرات التحالف العربي في مدينة صرواح بمحافظة مأرب، شمالي اليمن.

وقال رئيس شعبة التوجيه في المنطقة العسكرية الثالثة، العميد صادق المخلافي: إن “طائرات التحالف العربي استهدفت بغارات جوية، ليل الخميس، غرفة عمليات خاصة بالميليشيات الانقلابية في منطقة بيت جعبل بمدينة صرواح، أسفرت عن مقتل اثنين من خبراء ميليشيات حزب الله اللبناني وعدد من مسلحي الحوثي”، وفق موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني.

وأضاف المخلافي أن “خبيري حزب الله كانا في مهمة إشراف وتدريب لميليشيات الحوثي”، وأن “أصوات انفجارات سُمعت عقب الغارات”، مرجحًا أن تكون لانفجار مخازن أسلحة.

وفي محافظة الجوف، قال الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، إنه حرر، وبإسناد من التحالف العربي، سلسلة جبال “المرحه والعجماء والمصامه والخياله والعشاش” بعد أن استكمل تأمين سلسلة جبال الأمهور، مشيرًا إلى أن القوات تتقدم إلى مركز مديرية برط العنان.

وفي محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية، ذكرت مصادر عسكرية أن “قوات الجيش الوطني سيطرت على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية باقم والرابط بين صعدة والسعودية”، لافتة إلى أن “القوات سيطرت أيضًا على إحدى القرى الواقعة عند أطراف مركز المديرية”.

وفي محافظة الحديدة، تواصل القوات المشتركة عمليات تمشيط واسعة ونزع ألغام الحوثيين في أحياء واسعة من مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة، فيما قصفت الميليشيات الحوثية منازل المواطنين في مديرية التحيتا، ما أدى إلى مقتل مواطن وتدمير منزله بشكل كامل.