الخارجية اليمنية تنفي تسليم رئيس بعثة الصليب الأحمر أوراق اعتماده للحوثيين

نفت الخارجية اليمنية، اليوم السبت، ما أوردته وسائل إعلام محسوبة على الميليشيات الحوثية، بشأن تسليم يوهانس براور أوراق اعتماده لحكومة الحوثيين في صنعاء، كرئيس جديد لبعثة الصليب الأحمر في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله: إنّ “براور يعمل في بعثة الصليب الأحمر في صنعاء منذ عامين كنائب لرئيس البعثة، وإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف وعلى لسان مسؤول العمليات في دائرة الشرق الأوسط في اللجنة، يحيى خليل، نفى صحة تلك الأخبار خلال اتصال هاتفي بمندوب اليمن الدائم في جنيف”.

وأشار المصدر إلى أنّ “يوهانس براور يقوم بعمل رئيس البعثة بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس جديد لها، ولا يتطلب الأمر بروتوكوليًا تقديم أوراق اعتماد”.