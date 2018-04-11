الخارجية اليمنية: إيران حولت سفارتها بصنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية للانقلابيين

قالت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، إن إيران حوّلت سفارتها بالعاصمة صنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية للانقلابيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن “استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران السلبي في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن امتدادًا لأدوارها التخريبية في المنطقة”.

وأوضح البيان أن “إيران حوّلت مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكرية، يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء، كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار”.

ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها الأراضي اليمنية، والكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية.