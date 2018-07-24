التحالف العربي يدمر زورقًا مفخخًا للحوثيين في الساحل الغربي لليمن (فيديو)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تدميره زورقًا مفخخًا تابعًا لميليشيات الحوثي، قرابة الساحل الغربي لليمن كانت ستستخدمه في تنفيذ عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر”.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم، مقطع فيديو يوثق رصد ومتابعة واستهداف الزورق المفخخ في عرض البحر.

وتواصل القوات البحرية التابعة للتحالف العربي تنفيذ عمليات رصد دقيقة لممارسات الحوثيين في البحر الأحمر لمواجهة تهديداتهم المستمرة للملاحة الدولية والتصدي لها.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الحوثي تقوم باستخدام الزوارق السريعة المفخخة إضافة إلى زرع الألغام البحرية وبشكل عشوائي على الشريط الساحلي الغربي لليمن.