التحالف العربي يضبط طائرتين مفخختين تابعتين لميليشيات الحوثي

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي تمكنت من اكتشاف طائرتين بدون طيار مفخختين تابعتين للحوثيين من نوع “قاصف 1” الإيرانية والسيطرة عليهما وإنزالهما.

وأوضحت، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن الطائرتين كانتا محملتين بالمتفجرات إحداهما كانت متوجهة إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية في مديرية المخا والثانية باتجاه إحدى المناطق المدنية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

واكتشفت الفرق المتخصصة خلال فحص مكونات الطائرتين كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المحددة حيث كانت إحدى الطائرتين موجهة نحو مديرية المخا والأخرى موجهة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الخوخة الواقعتين على الساحل الغربي لليمن وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في محاولات يائسة من ميليشيات الحوثي بتوجيه المعركة و تعويض خسائرها الكبيرة في الساحل الغربي و التي حتما ستتوج بتحرير الحديدة وذلك ضمن جرائمها و انتهاكاتها المستمرة في حق المدنيين من أبناء الشعب اليمني .

واعتبر البيان أن “استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في استهداف المدن و المديريات اليمنية بالطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات يؤكد تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة النوعية والذي يعد مخالفًا للأعراف و القوانين الدولية كافة ويظهر بوضوح محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد السلم في اليمن من خلال تزويد الميليشيات بأسلحة و معدات متطورة في محاولات فاشلة من الميليشيات للتغطية على هزائمها المتلاحقة في جبهة الساحل الغربي لليمن”.