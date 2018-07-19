التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيرة في سماء مأرب‎ اليمنية

أسقطت الدفاعات الجوية للتحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، مساء يوم الخميس، طائرة حوثية مسيرة في سماء محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن الدفاعات الجوية “أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثيين في سماء مأرب”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جانبها ، زعمت وسائل إعلام حوثية “أن الطائرة استهدفت القصر الجمهوري في محافظة مأرب عقب عمليات رصد دقيقة”، لكن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نفى ذلك وأكد أنه تم إسقاط الطائرة قبل أن تبلغ هدفها.