جنرال أمريكي يشيد بالرد الإماراتي على مزاعم “السجون السرية” في اليمن

المصدر: ا ف ب

أعرب الجنرال جو فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الأمريكية عن “رضاه” إزاء رد الفعل الإماراتي، بعدما أفاد تقرير بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من السجون التي زعم أن الإمارات تديرها في اليمن.

ورفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع التقارير التي تزعم أنها تدير سجونًا في اليمن، معتبرةً أنها “مخالفة للحقيقة والواقع”.

وقال فوتيل، الذي يشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه “بحث هذه المسألة مع مسؤولين إماراتيين”، مضيفًا: “نحن على ثقة بأن الإماراتيين سيواصلون العمل بما يتناسب مع قيمهم وقيمنا”.