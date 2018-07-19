وفاة طفلة على متن “طيران اليمنية” والسبب صادم

فارقت طفلة يمنية الحياة، أمس الأربعاء، عندما كانت على متن إحدى الطائرات التابعة لـ”طيران اليمنية”؛ بسبب نقص الأكسجين.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلي، عن مسافرين على متن الرحلة ذاتها، قولهم إن طفلة تدعى أماني داؤد يحيى، توفيت “عقب توقف الرحلة لساعتين؛ بسبب سوء الإجراءات وتوقف التكييف داخل الطائرة؛ ما أدى إلى انعدام الأكسجين، الذي تسبب بوفاتها”.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من والد الطفلة، قوله إن “طيران اليمنية استلم ثمن الأكسجين من أسرة الضحية، لكنه لم يوفره لها”.

وأثارت الواقعة غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط دعوات لمحاسبة طاقم طيران اليمنية وكل المتسببين في الحادث.