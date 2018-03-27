الانتخابات المصرية.. مريضة تدلي بصوتها على سرير طبي وآخر باسطوانة الأكسجين (صور)

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، صورًا تُظهر مصريين مرضى يشاركون في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي اعتبره النشطاء حرصًا منهم على أداء حقهم الانتخابي.

وأشاد النشطاء بمشاركة المصريين المرضى في الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت إحدى الصور مريضة تصل لجنة الاقتراع وهي على سرير طبي، وقد أصرت على الخروج من المستشفى للإدلاء بصوتها.

فيما أظهرت صورة أخرى، مواطنًا يبدو أنه أحد مرضى الجهاز التنفسي، يتوجه إلى لجنة الاقتراع فيما يحمل نجله أنبوبة الأكسجين؛ دليلاً على تمسكه بالاقتراع رغم ظروفه المرضية الصعبة.

يشار إلى أن الثلاثاء، هو ثاني يوم في عملية الاقتراع التي انطلقت الإثنين، حيث يتنافس خلالها مرشحان هما الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتوقع أن يفوز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.