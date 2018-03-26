“فيسبوك” توسع نطاق خدمة الأخبار المحلية خارج أمريكا

قالت شركة “فيسبوك“، اليوم الإثنين، إنها ستوسع نطاق خدمة الأخبار المحلية خارج الولايات المتحدة، لتقدم مزيدًا من التقارير الإخبارية من مصادر محلية بالمدن التي يتواجد فيها المستخدمون ومدن أخرى يهتمون بالاطلاع على أخبارها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربرج في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن إدخال هذه التغييرات التي طبقت أولًا في الولايات المتحدة، وستتسع لتشمل مستخدمين على مستوى العالم.

وتأتي التغييرات مع مزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الوصول بشكل غير ملائم لمعلومات تخص مستخدمين لـ”فيسبوك” لتجميع بيانات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد لدعم فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

وتواجه فيسبوك أيضًا انتقادات بأن خوارزميات الموقع ربما أعطت أولوية لظهور أخبار مضللة للمستخدمين.