اليمن.. الحوثيون يجندون فتيات للإيقاع بالناشطين المعارضين لهم

كشفت وسائل إعلام يمنية، عن تجنيد المليشيات الحوثية، لفتيات يعملن كـ”استخبارات” تابعة لهم، لرصد ومتابعة الناشطين اليمنيين المناهضين للحوثيين، في مناطق سيطرتهم، بهدف التواصل معهم والإيقاع بهم.

ونقل موقع “وكالة خبر” المحلي، المقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام، الأربعاء، عن مصادر قال إنها استخباراتية، إن “الحوثيين جندوا عشرات الفتيات المتدربات ضمن التشكيلات العسكرية النسائية التابعة للمليشيات، وجرى تكليفهن بمتابعة ومراقبة حسابات الناشطين والحقوقيين والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول معهم بعلاقات، لاستدراجهم ومعرفة توجهاتهم”.

وبحسب المصادر، فإن هذه الطريقة “قادت الحوثيين إلى اعتقال عدد من الناشطين الإعلاميين، بعد تواصل الفتيات معهم والتقرب منهم، والحصول على معلومات عن انتماءاتهم”.

وأكدت المصادر أن “هناك عشرات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بأسماء فتيات ينتمين إلى مليشيات الحوثيين، ويتقاضين رواتب مقابل هذه الأعمال التي يقمن بها”.

وشكّل الحوثيون، خلال الأعوام الماضية، فصيلاً نسائياً مسلحاً ومدربًا، يُطلق عليه اسم “الزينبيات” توكل إليه عدد من المهام، مثل مداهمات المنازل، وتنفيذ عمليات التجسس وقمع الناشطات المعارضات لجماعات الحوثي.

وطبقًا لتقارير صحفية، فإن عدد “الزينبيات” يصل إلى 3 آلاف فتاة، تدربن على استخدام الأسلحة وقيادة المركبات العسكرية، وعمليات المداهمات والاعتقال، إلى جانب عمليات التجسس لصالح “الاستخبارات الحوثية”، من خلال تدريبات مكثفة على يد قيادات نسائية عسكرية في الحرس الثوري الإيراني.