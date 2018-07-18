ما حقيقة استهداف موكب علي محسن الأحمر في مأرب؟

نفى مصدر مسؤول في مكتب نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أيّ عملية استهداف لموكبه، اليوم الأربعاء، في مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

وقال السكرتير السابق في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نسبها إلى مصدر مسؤول في مكتب نائب الرئيس، إنّه “لا صحة لخبر استهداف موكب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر”.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد باستهداف موكب الأحمر، اليوم في مأرب، وقُتل على إثرها الملحق العسكري في السفارة اليمنية لدى البحرين العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر.

وكشف المصدر المسؤول في مكتب نائب الرئيس، تفاصيل مقتل الملحق العسكري في البحرين، إذ أكد أنه توفي إثر انفجار قذيفة تدريبية في أحد المعسكرات الخاصة التابعة للجيش اليمني في مأرب.

وأفاد المصدر أنّ “الفقيد متخصص في عمليات التدريب والتصنيع الحربي، وكان في مهمة تدريبية بمحافظة مأرب”.

وأوضح، وفق التغريدات التي أوردها الأرحبي: “نائب الرئيس قام، اليوم، بلقاء القيادات العسكرية في الجيش الوطني في جبهات (قانية والوهبية وناطع والملاجم)؛ لمناقشة عملية تحرير محافظة البيضاء وسط البلاد”.