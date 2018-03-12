علي محسن الأحمر يعلّق على أزمة الغاز في صنعاء.. فماذا قال؟

قال نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر إن “أزمة الغاز وانعدام المشتقات النفطية والأزمة الاقتصادية هي نتاج لانقلاب الحوثيين”.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، الإثنين، “قلوبنا مع كل أبناء الوطن لإنهاء تلك الأزمات والخلاص من هيمنة الانقلابيين”.

وتابع: “كم هو مؤلم أن نرى أبناء شعبنا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يعانون من انعدام الغاز والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار، في حين يثرى قيادات ورموز الميليشيا الانقلابية ثراءً فاحشًا”.

أزمة الغاز وانعدام المشتقات النفطية والأزمة الاقتصادية هي نتاج لانقلاب الحوثيين، وقلوبنا مع كل أبناء الوطن لإنهاء تلك الأزمات والخلاص من هيمنة الانقلابيين — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) March 12, 2018

من جهة أخرى، شدد الأحمر على اهتمام الشرعية بالأمن البحري والملاحة الدولية التي تهددها ميليشيا الحوثي، مشيدًا بدعم بريطانيا لجهود تأمين الملاحة بالتعاون مع بلادنا وتعاون ودعم الأشقاء في التحالف”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع ملحق الدفاع وملحق الشؤون البحرية بالسفارة البريطانية لدى اليمن.

وأكد نائب الرئيس اليمني “الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق، والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية، بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب”، حسب قوله.