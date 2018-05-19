إعصار ساجار يوقف حركة الملاحة الجوية في عدن

ضرب إعصار ساجار أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية لليمن الجمعة، الأمر الذي توقفت على إثره حركة الملاحة الجوية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

حيال ذلك، ألغت هيئة طيران اليمنية رحلاتها الجوية، بسبب تدهور الأحوال الجوية في عدن، وهطول الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة، التي يتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه محافظتي أبين ولحج من إعصار ساجار، الذي انحرف عن مساره ليبتعد مركزه عن عدن والمناطق المجاورة لها، متوجهاً صوب مناطق شرقية من جيبوتي والصومال.

وامتدت تأثيرات الإعصار حتى محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في حين تسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة عدن، كما انقطعت خدمة المياه عن مساكن المواطنين حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة .

في ضوء ذلك، حذرت الأرصاد الجوية بحسب آخر نشرة لها الجمعة، من استمرار تحرك إعصار ساجار باتجاه غرب وجنوب سواحل اليمن خلال الساعات المقبلة ، متوقعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والمناطق الداخلية منها، وتمتد إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية.