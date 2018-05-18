الجيش اليمني يقترب من تحرير “الملاجم” بالبيضاء

أعلن قائد عسكري كبير في الجيش اليمني، اليوم الجمعة، أنّ الجيش اقترب من تحرير “مديرية الملاجم” في محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء، من قبضة ميليشيات الحوثي.

وقال قائد اللواء 173 مشاة، العميد صالح عبد ربه المنصوري: إنّ “الجيش الوطني يواصل تقدمه نحو مديرية الملاجم، وسط تهاوٍ في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية جراء الضغط عليها”.

وأضاف المنصوري، في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، أنّ “الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، مسنودًا بمقاتلات التحالف العربي في الجبهة، أثبتت مدى هشاشة وتشتت الميليشيا الانقلابية في الجبهات، وفقدان الثقة بينها”.

وأكد أنّ قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من “التقدم والسيطرة على سلسلة جبال القرحاء وجبال البان والظهرة والخط الأسفلتي وسد فضحة والوصول إلى مفرق أعشار، وهي مسافة كبيرة وجبلية وعرة”.

وأشار المنصوري إلى “معركة قادمة ستنطلق قريبًا لتحرير باقي المديرية (الملاجم)”، مبينًا أنّ “القبائل في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية تستنجد بالجيش الوطني لتحريرها”.