ضربة جوية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة جنوب اليمن‎

استهدفت طائرة من دون طيار مساء الإثنين سيارة كانت تقل عددًا من عناصر تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب اليمن .

وقالت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن طائرة أمريكية من دون طيار قصفت سيارة نوع “شاص” كانت تقل عددًا من المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في وادي مرخة بمحافظة شبوة.

وأضافت المصادر أن ألسنة النيران ما زالت تتصاعد من السيارة، فيما لم ينج أحد من ركابها.

وتواصل الطائرات الأمريكية استهداف تحركات عناصر تنظيم القاعدة باليمن لاسيما في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب والبيضاء، وهي المحافظات التي تنشط فيها عناصر وجماعات متشددة.