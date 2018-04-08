القبض على القيادي في تنظيم القاعدة حلمي عقيل جنوب اليمن

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم السبت، القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت قوات مكافحة الارهاب وأمن عدن على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “القوات الأمنية الجنوبية في محافظة أبين بقيادة عبداللطيف السيد، تُلقي القبض على القيادي في تنظيم القاعدة الاصلاحي الإرهابي حلمي عقيل”.

وأفادت: “وقد تم القبض عليه في منطقة المخزن شمال مدينة جعار بمحافظة أبين، المحاذية لمدينة عدن”.

ووصفت قوات مكافحة الإرهاب إلقاء القبض على عقيل بـ “الصيد الثمين”.

ويعد حلمي عقيل، الرجل الثاني والذراع الأيمن لـ (أبي سالم التعزي) قائد التنظيم في مديرية المنصورة بعدن -إبان سيطرتهم عليها أواخر العام 2015-.

وعلى خلفية الحملة الأمنية والعسكرية التي تكللت بطردهم من المنصورة، في شهر إبريل/ نيسان من العام 2016، تمكن عقيل حينها، من الفرار والاختباء في مكان مجهول.