التحالف العربي يبدأ عمليات عسكرية واسعة باتجاه الحديدة

أعلن قائد قوات التحالف العربي، في الساحل الغربي لليمن، بدء العمليات العسكرية الواسعة، باتجاه مدينة الحديدة الأحد، بالتزامن مع استمرار العمليات غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، على لسان قائد التحالف، فجر الإثنين، إن هذه العمليات العسكرية ستستمر بشكل متزامن في أكثر من اتجاه، حتى تحقق أهدافها النهائية.

وأكد أن الحوثيين يعيشون لحظات انهيار متتالية، وتتساقط مواقعهم تباعًا، وهناك عمليات هروب جماعي لعناصر من جبهات القتال، تاركين أسلحتهم وعتادهم، وقتلاهم، مشيرًا إلى مصرع عدد من القيادات الحوثية.

وأشار إلى مواصلة العمليات العسكرية في اليمن، “حتى يتم تحريره بالكامل، وسنسلمه لأهله عزيزًا أبيًا إن شاء الله.. ولا مطمع لنا في اليمن، سوى أن يعيش اليمني حياة كريمة، وأن يدار اليمن بأيدي أبنائه دون تدخل خارجي، ويعود اليمن سعيدًا كما كان”.