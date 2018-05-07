أول تعليق من التحالف العربي بشأن سقطرى

علق التحالف العربي اليوم لأول مرة على ما جرى حول جزيرة سقطرى من لغط اعتبره محللون أزمة مفتعلة من موالين للإخوان لتشويه دور الإمارات في اليمن.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي: “كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والحكومة المحلية بجزيرة سقطرى وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق”.

عاجل | متحدث #التحالف: كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والحكومة المحلية بجزيرة سقطرى وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2018

وتابع قائلاً: “إن وفداً عسكرياً سعودياً زار جزيرة سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني” أحمد عبيد بن دغر.

عاجل | متحدث #التحالف: وفد عسكري سعودي زار جزيرة سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2018

وأكد المالكي على “توحد الأهداف والرؤى والتي انطلقت من أجلها عمليتا “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.

عاجل | متحدث #التحالف: نؤكد على توحد الأهداف والرؤى والتي انطلقت من أجلها #عاصفة_الحزم و #إعادة_الأمل. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2018

وكانت الإمارات قد أعربت عن استغرابها واستهجانها من بيان صدر عن رئيس الحكومة بن دغر، معتبرة أنه تصعيد يخالف الواقع.

يذكر أن بن دغر كان قد أصدر بياناً، السبت الماضي، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، زعم فيه أن “الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمر غير مبرر”.