أول تعليق من التحالف العربي بشأن سقطرى

أول تعليق من التحالف العربي بشأن سقطرى

المصدر: إرم نيوز

علق التحالف العربي اليوم لأول مرة على ما جرى حول جزيرة سقطرى من لغط اعتبره محللون أزمة مفتعلة من موالين للإخوان لتشويه دور الإمارات في اليمن.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي: “كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والحكومة المحلية بجزيرة سقطرى وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق”.

وتابع قائلاً: “إن وفداً عسكرياً سعودياً زار جزيرة سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني” أحمد عبيد بن دغر.

وأكد المالكي على “توحد الأهداف والرؤى والتي انطلقت من أجلها عمليتا “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.

وكانت الإمارات قد أعربت عن استغرابها واستهجانها من بيان صدر عن رئيس الحكومة بن دغر، معتبرة أنه تصعيد يخالف الواقع.

يذكر أن بن دغر كان قد أصدر بياناً، السبت الماضي، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، زعم فيه أن “الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمر غير مبرر”.

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