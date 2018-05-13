بإسناد من القوات الإماراتية..المقاومة اليمنية تحرر ميناء “الحيمة”

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، سيطرة المقاومة اليمنية على ميناء “الحيمة”، بعد تحريره من ميليشيات الحوثي التي كانت تسيطر عليه.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن “قوات المقاومة اليمنية تمكنت بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير ميناء (الحيمة) شمال الخوخه، وسط فرار وانهيار لميليشيات الحوثي الانقلابية من جبهات القتال”.

وجاء تحرير ميناء “الحيمة” بعد أن تم تحرير مديرية “الوازعية” بالكامل ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب الوكالة.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ميناء الحيمة وقع في قبضة أفراد لواء العمالقة ولواء الحديدة والمقاومة الوطنية.