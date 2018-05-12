بإسناد من القوات الإماراتية.. المقاومة اليمنية تحرر مديرية الوازعية بالكامل (صور وفيديو)

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، تحرير مديرية الوازعية في تعز بالكامل على يد المقاومة اليمنية، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تحرير الوازعية بالكامل من جيوب وأوكار ميليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ضمن عملية عسكرية واسعة كبّدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأفادت مصادر محلية يمنية، اليوم، بأن ميليشيات الحوثي فرّت، منذ صباح الإثنين، ما مهد لقوات المقاومة اليمنية السيطرة على سوق “الشقيرة” بمركز مديرية الوازعية، علاوة على حدوث انهيارات متسارعة لميليشيات الحوثي في مناطق “العقمة” و”الركيب” و”الدرابي” آخر معاقلهم في مناطق “ريف موزع”.

كما أفادت المصادر، نقلًا عن ناشطين يمنيين، بأن معسكر اللواء العمري سقط في قبضة ألوية العمالقة الجنوبية بعد قطع مثلث مفرق الوازعية بمحافظة تعز، وتشديد الخناق على الميليشيات.

وذكرت المصادر أيضًا أن القوات اليمنية سيطرت كذلك على “جبل الصفي” و”جبل القرف” في الوازعية خلال تقدمها الميداني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع تُظهر تقدم ودخول القوات اليمنية إلى الوازعية، وسط أجواء من الاحتفال بالانتصار.

وأظهر أحد المقاطع مقاتلين من لواء العمالقة وهم يستعرضون مخلفات ميليشيات الحوثي، التي تركوها بعد هربهم من الوازعية.