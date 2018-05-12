محكمة حوثية تقضي بإعدام يمنيين بتهمة التعاون مع السعودية

قضت محكمة خاضعة لمليشيات الحوثيين، السبت، بإعدام يمنيين لإدانتهما بـ”التعاون” مع السعودية، وثالث لإدانته بـ”الانتماء لتنظيم القاعدة”.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “سبأ” الخاضعة للحوثيين.

ووفق المصدر، فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، قضت، بإدانة عبدالرحمن الشيبة، وعصام الطيب؛ بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية وإعانة” دولة السعودية خلال الفترة من 2015- 2016، ومعاقبتهما بالإعدام.

ووجهت المحكمة لكل من محمد المطحني، وإبراهيم حزام، تهمة “الاشتراك مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة، خلال الفترة من 2011 إلى 2014”.

وقضى الحكم بمعاقبة المطحني بالإعدام، وإبراهيم حزام بالحبس عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، بحسب المصدر ذاته دون مزيد من التفاصيل حول اختلاف العقوبتين رغم أن التهم واحدة.

وبهذه الأحكام ترتفع الإعدامات التي أصدرتها ذات المحكمة في أقل من شهر إلى 15 حكما بالإعدام بنفس التهم.