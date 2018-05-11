السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثيين على جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا “الحوثي” من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة “جازان”، جنوبي المملكة.

وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية بأن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يومين من إطلاق الحوثيين 4 صواريخ باليستية، الأربعاء الماضي، باتجاه 3 مدن في المملكة، تم اعتراض اثنين منها فيما سقط صاروخان في مناطق صحراوية.

واستنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 33 صاروخا، منذ 26 مارس/آذار الماضي، وفق الأناضول.

ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة إلى 137، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.