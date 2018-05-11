طريقة جديدة للاحتجاج على أسعار المشتقات النفطية في عدن (فيديو)

ابتكر محتجون يمنيون، الجمعة، طريقة جديدة للاحتجاج على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، من خلال اصطفاف المئات من السيارات، على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

واصطفت سيارات المحتجين على امتداد الطريق الرئيسية الرابطة بين الأجزاء الغربية والشرقية من عدن، رافعين لافتات تطالب بخفض أسعار المشتقات النفطية، وإعادتها إلى سعرها القديم.

وهدد المحتجون ببرنامج تصعيدي، ضمن فعاليات أسموها “خلّص بترولي”، في حال عدم التفات السلطات المعنية إلى إعادة النظر في الأسعار الجديدة، التي تصل فيها أسعار المشتقات إلى ضعف السعر القديم، مع عدم توفرها بشكل مستمر.

ويتهم المحتجون الحكومة اليمنية، باستمرار تصدير الأزمات المتلاحقة، والتلاعب الواضح في أسعار المحروقات، وتشجيع أسواقها السوداء التي باتت منتشرة في عدن.