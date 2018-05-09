اغتيال إمام مسجد الصومال في عدن

اغتال مسلحون يوم الأربعاء إمام مسجد في حي المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن ولاذوا بالفرار.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”،” ان مسلحين مجهولين اغتالوا صفوان الشرجبي إمام مسجد الصومال بحي المعلا ومدير الشؤون القانونية بمؤسسة 14 أكتوبر الحكومية للصحافة والنشر.”

و ذكرت المصادر أن المسلحين كانوا على متن مركبة من نوع كورولا بيضاء وقاموا بإطلاق النار على الشرجبي الذي حاول الهرب لكن أحد المسلحين ترجل خلفه وأرداه قتيلًا على الفور.

يذكر أن حوادث اغتيال عديدة طالت أئمة وخطباء مساجد في عدن خلال الآونة الأخيرة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة وتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة.