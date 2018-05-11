الحكومة اليمنية تحذّر من محاولة “مستميتة” للتشكيك في العلاقة بينها وبين الإمارات

حذّرت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مما قالت إنها “محاولة مستميتة” للتشكيك بعلاقاتها مع دول التحالف العربي، في إشارة على ما يبدو إلى الإمارات.

وفي بيان نشرته وكالة “سبأ” للأنباء الرسمية، عبّر مكتب رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، عن “استغرابه لسيل التصريحات المنسوبة لمصادر حكومية مجهولة في وسائل إعلامية مختلفة، وتوظيفها سياسيًا، بتصويرها على أنها مواقف للحكومة الشرعية”.

وقال إن ذلك يأتي “في محاولة مستميتة للتشكيك بعلاقاتها مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والقائمة على أُسس متينة، وغايات وأهداف مشتركة، ليست محل خلاف أو تأويل”.

وجدّد بيان صادر عن مكتب بن دغر “التأكيد على أن الحكومة الشرعية لا يُعبّر عن موقفها سوى ما يصدر رسميًا من رئيسها، ومتحدثها الرسمي، وبيانات مجلس الوزراء، كما هو متعارف عليه في كل أدبيات العمل الإعلامي”، لافتًا إلى أن “من يتخفَّى تحت أسماء مجهولة سواء أكانت صحيحة، أو مختلقة، لا يعبر -بأي حال من الأحوال- عن الحكومة اليمنية، وموقفها الرسمي”.

وأشار بن دغر، بحسب البيان، إلى أن “بيان الحكومة من التطورات الأخيرة صدر فيه بيان رسمي معروف، وقنوات التواصل لم تنقطع، سواء بشكل مباشر، أو عبر قيادة قوات التحالف العربي، للوصول إلى تفاهمات مشتركة، والتركيز على الهدف والغاية المشتركيْن، بوأد المشروع الإيراني في اليمن، واستكمال إنهاء الانقلاب، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الدولة الاتحادية الآمنة والمستقرة التي اتُّفق عليها في مخرجات الحوار الوطني، وتحت قيادة السلطة الشرعية، ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”.

وحث بيان رئاسة الوزراء اليمنية وسائل الإعلام على التحري والمصداقية، ومراعاة المهنية في عملها، والتأكد من أي معلومات من مصادرها الرسمية.

ويبدو البيان ضربة للحملة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام مؤيدة للإخوان، ونشطاء موالين للجماعة، بهدف تشويه الدور الإماراتي في اليمن.