وكالة: “بن دغر” يبحث مع لجنة سعودية أسباب “التوتر” في سقطرى اليمنية

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بحث اليوم الجمعة، مع لجنة سعودية، أسباب ما وصفته بالتوتر في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأفادت الوكالة أن “بن دغر” التقى في “حديبو” عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى (مكون من 6 جزر)، اللواء أحمد عبد الرحمن الشهري، رئيس اللجنة السعودية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجزيرة، والاستماع إلى الحكومة، والسلطة المحلية، حول ما حدث في الجزيرة مؤخرًا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين “استعرضا أسباب التوتر الذي ساد في سقطرى، والذي حدث بعد وصول رئيس الوزراء، والوفد المرافق له إلى الجزيرة بيومين”.

وقالت الوكالة إن “بن دغر”، واللجنة السعودية، بحثا أيضًا “سبل إزالة هذا التوتر استنادًا إلى الأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمساهمة فاعلة من دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين وميليشياتهم”.