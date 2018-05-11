لمواجهة انهيارهم في البيضاء.. الحوثيون يسعون لتشكيل جيش من أبناء القبائل في ذمار

بدأت ميليشيات الحوثي في تشكيل “جيش” من أبناء القبائل بالمناطق الشرقية لمحافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، وسط توقعات بانهيار قواتها في البيضاء، بحسب ما أفادت مصادر قبلية، اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، لـ” إرم نيوز”: إن ميليشيا الحوثي بدأت في تشكيل جيش من أبناء القبائل للمناطق الشرقية لمحافظة ذمار، قوامه 5 آلاف مقاتل تحت مسمى لجان الحماية، بعد تتالي انتصارات الجيش الوطني في مناطق البيضاء المحاذية لمحافظة ذمار من الجهة الشرقية، وسط توقعات حوثية بانهيار سريع لقواتها في مناطق البيضاء.

ووفق المصادر، فإن مهمة “الجيش تتلخص في إيجاد خط دفاع في أراضي مديريات الحداء وميفعة عنس وعنس بمحافظة ذمار لمساندة الحوثيين، ويشرف عليها بشكل مباشر زعماء القبائل الموالون للحوثي بعد إعطائهم رتبًا عسكرية”.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قيادات حوثية في مقدمتها محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، كثف جهوده لدفع أبناء القبائل في مناطق الحداء التي ينتمي إليها للانخراط في التجنيد المخصصة لحماية أراضي تلك القبائل.

وكثفت قيادات حوثية لقاءاتها القبلية والمجتمعية في المناطق المحاذية لمحافظة البيضاء، لضمان عدم انخراط أبناء تلك القبائل في صفوف الجيش الوطني، وتسعى الميليشيات الحوثية إلى ضم زعماء القبائل والشخصيات السياسية والاجتماعية لصالحها، مع إعطاء امتيازات كبيرة لأبناء تلك المناطق، ومنها منح 70 مقعدًا في قوائم كلية الدفاع و50 في قوائم كلية الشرطة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.