الجيش اليمني يطهر مديرية “موزع” غرب تعز من الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، من تحرير مركز مديرية موزع غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية “إن قوات الجيش دخلت مركز مديرية موزع، الواقعة بين مديرتي المخا غربًا والوازعية شرقًا، كما تمكّنت من تحرير القلعة القديمة ومحكمة موزع ومدرسة الكويت الإعدادية الثانوية”.

ولفتت المصادر بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت” إلى أن “تحرير مديرية الموزع تمّ بعد أن فرضت قوات الجيش حصارًا خانقًا على عناصر الميليشيات، استمر لمدة يومين، قطعت بموجبه خطوط إمدادها”.

وبحسب المصادر “فقد شهدت المواجهات الميدانية قتالًا عنيفًا بين الطرفين، كبّدت قوات الجيش على إثره ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد العسكري والأرواح البشرية، بالإضافة إلى أنها أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار من موقع المواجهات”.

وأشارت المصادر إلى أن “مقاتلات التحالف العربي، نفّذت بالتزامن مع المعارك الميدانية، غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع ومراكز ميليشيات الحوثي، الأمر الذي ساهم كثيرًا في حسم المعركة لصالح الجيش اليمني”.

وأفادت المصادر أن “الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش باشرت عملها في انتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التي تركتها الميليشيات الانقلابية قبل فرارها”.