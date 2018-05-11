اليمن.. خليفة الصماد يتخذ أول قرار حول أموال علي عبدالله صالح “المنهوبة”

قالت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثيين إن مهدي المشاط خليفة صالح علي الصماد في رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وجّه بتسليم الأموال التي تم العثور عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح إلى البنك المركزي بصنعاء.
وكان الصماد الذي قتل في غارة جوية للتحالف الشهر الماضي قد أصدر قرارًا بضم الأسلحة والعتاد الذي وجد بحوزة علي عبدالله صالح إلى وزارة الدفاع، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.
وزعم الحوثيون العثور على كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في منزل علي عبدالله صالح بعد يومين من مقتله في شهر ديسمبر من العام الماضي.
ونقلت وكالة “سبأ” الحوثية حينها عن مصدر في حكومة المليشيات أنه “تم ضبط كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في بيت علي عبدالله صالح”.
وأضاف المصدر أنه “سيتم تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي بصنعاء في محاضر رسمية ومتلفزة، كونها من أموال الشعب، على أمل أن تسهم في صرف الرواتب” المتوقفة لموظفي الدولة، حسب قولهم.
ودعا المسؤول “أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات إلى سرعة تسليمها”.
وسارع الحوثيون بعد مقتل صالح إلى نهب ممتلكاته، بعد اقتحام القصور والمنازل التي كان يقطن فيها بصنعاء، كما لم يسلم أقرباء الرئيس الراحل من نهب حليفه السابق.