اليمن.. خليفة الصماد يتخذ أول قرار حول أموال علي عبدالله صالح “المنهوبة”

قالت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثيين إن مهدي المشاط خليفة صالح علي الصماد في رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وجّه بتسليم الأموال التي تم العثور عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح إلى البنك المركزي بصنعاء.

وكان الصماد الذي قتل في غارة جوية للتحالف الشهر الماضي قد أصدر قرارًا بضم الأسلحة والعتاد الذي وجد بحوزة علي عبدالله صالح إلى وزارة الدفاع، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.