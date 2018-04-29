مهدي المشاط يدشن أولى مهامه بتعيين 32 حوثيًا في مجلس الشورى

دشن الرئيس الجديد لما يسمى المجلس السياسي الأعلى للميليشيات الحوثية في اليمن مهدي المشاط أولى أعماله يوم الأحد بحزمة قرارات تقضي بتعيين قيادات وعناصر حوثية في مجلس الشورى.

وأصدر المشاط مساء الأحد بحسب وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين أولى قراراته التي استهدفت تعيين 32 قياديا وعنصرا حوثياً في مجلس الشورى اليمني، في خطوة عدها مراقبون أنها تدشيناً لمخطط حوثي سابق يهدف الى حل البرلمان اليمني واستبداله بمجلس الشورى الحوثي.

وتضمن القرار تعيين قيادات حوثية بارزة وأخرى موالية للجماعة، منهم عبدالكريم الحوثي وخالد المداني وصادق أبو شوارب وضيف الله رسام ومحمد طعيمان و أحمد الحسن الأمير ومحمد بالغيث ومنصور مطهر المنتصر وزايد يحيى لريامي .

واعتبر سياسيون يمنيون أن الخطوة تؤكد أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى حوثنة مؤسسات الدولة والاستفراد بالقرار عبر تنفيذ مخطط سابق كانت تنوي تنفيذه قبل أشهر ، من خلال استبدال مجلس النواب بمجلس الشورى الذي سيتم تغيير اسمه الى مجلس حكماء اليمن واعتباره مجلس تشريع وحكم جديد بدلاً من البرلمان الذي فشلوا في تفعيله جراء عدم توفر النصاب الكافي لشرعنة انقلابهم.

وقال القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني في تغريدة على تويتر إن تعيين 32 عضوا بمجلس الشورى من قيادات حوثية بارزة البعض مؤشر على اعتزامهم تحويلهِ لمجلس تشريع وحكم واحلاله كبديل لمجلس النواب الذي أصبح بقاؤه مجرد عبء بالمرحلة القادمة.

وقال الناشط اليمني في حزب المؤتمر لؤي مرعي إن تصفية الصماد كانت بسبب رفضه هذه الخطوة مشيرا إلى أنه “رفض فكرة عبدالكريم الحوثي في تعيين قيادات حوثيه في مجلس الشورى ليكون مقاربا في الفكر لمجلس الشورى الإيراني وذلك ليكون يديلا عن مجلس النواب وبمجرد أن غدرو بالصماد قام المشاط اليوم بتعيين قيادات حوثية في الشورى من أجل التخلص تدريجيا من مجلس النواب ورئيس المجلس”.