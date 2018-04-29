مقاتلات التحالف العربي تحصد قيادات حوثية بارزة شمال اليمن‎

واصلت مقاتلات التحالف العربي باليمن استهداف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية، وحصدت قيادات بارزة، وسط استمرار المعارك الميدانية بين القوات اليمنية الموالية للشرعية والميليشيات في عدة جبهات مفتوحة شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي مساء الأحد استهدفت مقر البنك المركزي في محافظة صعدة وسط أنباء تتحدث عن مقتل قيادات حوثية بارزة كانت تتواجد داخله.

وذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت يوم الأحد مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة الجر بمحافظة حجة أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي علي أحمد محمد هاشم العزي مع عدد آخر من مرافقيه.

كما أكد الموقع أن غارات أخرى استهدفت القيادي الحوثي محمد عبدالله الجرب الشرفي في صنعاء، وهو أحد مشرفي الحوثيين في محافظة الحديدة غرب البلاد .

يأتي ذلك وسط استمرار المواجهات بين القوات اليمنية المسنودة بمقاتلات التحالف وبين الميليشيات الحوثية في كل من صعدة والبيضاء وتعز والساحل الغربي لليمن.