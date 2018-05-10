تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للإمارات في سقطرى (صور وفيديو)

تصاعدت الاحتجاجات المؤيدة لدولة الإمارات والمناهضة للحكومة اليمنية في جزيرة سقطرى، اليوم الخميس، بعد خروج مئات المواطنين للتعبير عن دعمهم للدور الإماراتي في الجزيرة.

وحمل المتظاهرون أعلام دولة الإمارات وصوراً لرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في لفتة دعم وتأييد للدور الإماراتي في الجزيرة ورفضاً للأزمات المفتعلة الرامية إلى تشويه الدور الإماراتي هناك.

وخرج خلال التظاهرة أيضاً مئات الصيادين ضمن فعالية احتجاجية نظمها “الاتحاد السمكي في سقطرى” بالقرب من فندق “سمر لاند” مقر إقامة الحكومة اليمنية في الجزيرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمتظاهرين حملوا لافتات طالبوا من خلالها بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بالقوارب والمحركات، جراء إعصاري “ميغ” و”تشابلا”.

ودعا المتظاهرون بوقف ما سمّوه “العبث في سقطرى”، مطالبين وزير الثروة السمكية وحكومة بن دغر بالتدخل من أجل توفير الدعم اللازم للصيادين.