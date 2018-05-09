بالصور.. بدء تظاهرة حاشدة في سقطرى تأييدًا للدور الإماراتي في مواجهة “الأزمة المفتعلة”

تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، صورًا توثق بدء خروج العشرات من سكان سقطرى في تظاهرة حاشدة دعمًا للدور الإماراتي البارز في الجزيرة في مواجهة أزمة يرى كثيرون أنها مفتعلة بهدف الإساءة وتشويه مواقف أبوظبي تجاه أهالي المنطقة.

وقال النشطاء، إن جموع المواطنين في سقطرى خرجوا هذا الصباح حاملين أعلام الإمارات وصور مؤسسها الشيخ زايد وسط هتافات مؤيدة لتواجدها في الجزيرة.

ورأى نشطاء في التظاهرة، انتفاضة شعبية ضد حملات التلفيق والإساءة للإمارات رغم ما قدمته لليمن في إطار دورها المشهود في التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكتب مغرد يدعى، عبدالله السقطري، معلقًا على التظاهرة قائلاً “هذا صباح الجميل كتب فيه فجر جديد لكل سقطرى شريف حياة جديدة مليئة بسعادة من امارات الخير.. اليوم الجميع فى الميدان متحدين حرارة الشمس لايصال اصواتهم لبن دعر، واعترافا بأهل الفضل والاجواد الامارات”.

أما أحمد الزبيري، صحفي وناشط سياسي، فكتب يقول “سقطرى تنتفض في وجه إخوانجيي حزب الإصلاح اليمني وحكومة بن دغر في تظاهرة عارمة تجوب مدينة حديبو، تحمل اعلام الجنوب والإمارات واتجهت صوب فندق (سمر لاند) الذي تتواجد فيه حكومة بن دغر”.