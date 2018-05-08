“المقاومة الوطنية” تسيطر على كامل مدينة البرح في تعز اليمنية

أعلنت قوات “المقاومة الوطنية اليمنية”، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على مدينة البرح، غربي محافظة تعز، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين، على مدى الأيام الماضية.

وذكرت صفحة “حراس الجمهورية”، على موقع “تويتر”، التابعة لقوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي يقودها العميد، طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي صالح، أن قائد القوات، طارق صالح، أعلن من أرض المعركة “السيطرة الكاملة على مدينة البرح”.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر عسكرية لـ “إرم نيوز”، أن قوات المقاومة الجنوبية، شاركت في عملية تحرير مدينة البرح، الاستراتيجية غرب محافظة تعز، وقامت بعمليات تمشيط واسعة للمدينة، لتطهيرها من بقايا مقاتلي الميليشيات الحوثية في المنطقة.

وذكرت المصادر، أن العشرات من الحوثيين قتلوا في المعارك التي شهدتها مدينة البرح، والتي انطلقت بغطاء جوي وفّرته مقاتلات التحالف العربي.

وفي الأثناء، ذكر موقع “نيوز يمن” المحلي، المقرب من قوات العميد طارق صالح، أن تحرير مدينة البرح، يعدّ “إنجازًا كبيرًا سيغير قواعد المواجهة في الساحل الغربي بشكل عام”.

وقال الموقع إن السيطرة على البرح، جاءت بعد تلقي ميليشيات الحوثيين، ضربات قاصمة خلال الأيام الماضية، نتج عنها مقتل واستسلام أعداد كبيرة من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، ما عجّل بحدوث انهيارات متلاحقة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم العسكري.