بدعم القوات الإماراتية.. “ألوية العمالقة” اليمنية تتقدم ميدانيًا غربي تعز (فيديو)

تتقدم قوات “ألوية العمالقة” اليمنية، ميدانيًا في الساحل الغربي لليمن، حيثُ سيطرت على سلسلة جبلية تقع على مشارف مدينة البرح الاستراتيجية غربي تعز.

وجاء التقدم الذي حققته “ألوية العمالقة” بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، وبدعم من المقاومة الوطنية اليمنية، بعد تحرير مفرقي المخا والوازعية في عمليات عسكرية نوعية كبّدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي، استهدفت آلياتهم وتعزيزاتهم العسكرية في ضربات مباغتة أنهكت قدراتهم العسكرية وأربكت صفوفهم، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولقي أكثر من 20 قناصًا حوثيًا مصرعهم إثر مواجهات مع “ألوية العمالقة ” على الجبال المحيطة بمدينة البرح، إضافة إلى مقتل واستسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وسط انهيارات متلاحقة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال، تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم العسكري.

وكانت قوات “ألوية العمالقة” قد سيطرت على مفرقي المخا والوازعية غربي تعز، إضافة إلى سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي، والتبة السوداء وجبل الخزان الإستراتيجي وسط استمرار تضييق الخناق على مسلحي الحوثي.

ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة في مفرق “المخا – البرح” غربي محافظة تعز، للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي، واستكمالًا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.