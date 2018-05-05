مقتل القيادي أبو الفضل مشرف مليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن

أكدت تقارير إعلامية مساء السبت، مقتل القيادي الحوثي البارز “أبو الفضل” المشرف على عمليات الميليشيات العسكرية في الساحل الغربي بغارة للتحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف العربي استهدفت مساء السبت موكب أبو الفضل في منطقة مقبنة غرب محافظة تعز، ما اسفر عن مقتله وعدد من مرافقيه.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة الجمعة والسبت في معارك عنيفة مع قوات الشرعية المدعومة من طيران التحالف، غربي تعز.

واستطاعت قوات الشرعية السيطرة على مواقع استراتيجية في مفرق البرح وسلسلة جبال استراتيجية في محيط مفرق المخا-البرح.