ضابط سوداني: باقون في اليمن ضمن التحالف العربي 

قال ضابط سوداني كبير في التحالف العربي، اليوم الخميس، إن قوات بلاده باقية ضمن قوات التحالف العاملة في اليمن لدعم الشرعية، حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله.

وأوضح العميد الركن الأمين يوسف إبراهيم، وهو ضابط ارتباط القوات السودانية في التحالف العربي: “القوات السودانية موجودة في الميدان، وتقاتل بشراسة حتى هذه اللحظة، والهدف الذي أتينا من أجله سنحققه مع إخواننا في الشرعية والتحالف.”

وأكد الضابط السوداني في تصريحات لـ”اسكاي نيوز عربية” أن قوات بلاده “حققت نجاحات كبيرة ضمن قوات التحالف العربي، وفي صدد حسم المعركة بشكل نهائي”.

وتأتي تصريحات الضابط في وقت أفاد وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني بأن الخرطوم “تقيّم مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن،” قائلًا: “هذه الأيام نعكف على دراسة المشاركة في اليمن من جوانب مختلفة، وتقييمها للخروج بنتائج، وبعدها سنقرر الخطوة التالية”.